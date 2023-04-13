«Интер» отказался от трансфера Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта не перейдёт в миланский «Интер» в ближайшее межсезонье. По информации от Liverpool Echo, «нерадзурри» решили отказаться от приглашения африканского хавбека.

Напомним, летом Кейта станет свободным агентом, так как у него истекает контракт с «Ливерпулем». Все стороны пришли к выводу, что лучшим решением будет прекратить сотрудничество.

Кейта ранее связывали с возвращением в Бундеслигу, где футболист ранее выступал в составе «РБ Лейпцига». Впрочем, у полузащитника также есть вариант с продолжением карьеры в испанской Ла Лиге, где в его услугах заинтересован мадридский «Атлетико».