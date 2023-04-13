«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника сборной Аргентины

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер, правами на которого владеет «Брайтон», может продолжить карьеру в более статусном клубе Английской премьер-лиги. Согласно информации Relevo, в услугах южноамериканца заинтересованы лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

Источник отмечает, что «пенсионеры» хотят воссоздать на «Стэмфорд Бридж» связку Макаллистер – Фернандес, которая помогла сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре.

Срок трудового соглашения Алексиса с «Брайтоном» рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Макаллистер провел 25 матчей, в которых отметился восемью голами и одним ассистом.