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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Ливерпуль» хотят купить полузащитника сборной Аргентины

13 Апреля 2023 • 10:23 Комментировать

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер, правами на которого владеет «Брайтон», может продолжить карьеру в более статусном клубе Английской премьер-лиги. Согласно информации Relevo, в услугах южноамериканца заинтересованы лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

Источник отмечает, что «пенсионеры» хотят воссоздать на «Стэмфорд Бридж» связку Макаллистер – Фернандес, которая помогла сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре.

Срок трудового соглашения Алексиса с «Брайтоном» рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Макаллистер провел 25 матчей, в которых отметился восемью голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Алексис Макаллистер
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