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Мане может уйти из «Баварии» в суперклуб АПЛ

13 Апреля 2023 • 10:17 Комментировать (1)

Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане может покинуть команду после конфликта с Лероем Сане. После поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в Лиге чемпионов сенегалец ударил одноклубника по лицу.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Храч Хачатрян, звездный африканец может вернуться в «Ливерпуль», за который выступал до переезда в чемпионат Германии. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп готов принять игрока обратно. Вполне вероятно, что сделка будет оформлена в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Бундеслиги Садио провел 20 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Ливерпуль Бавария Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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