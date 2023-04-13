«Манчестер Юнайтед» может усилиться полузащитником сборной Испании

Испанский полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. По информации Bild, в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В свою очередь Ольмо хочет продолжить карьеру в команде, которая регулярного выступает в Лиге чемпионов. Кроме «красных дьяволов» интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

Дани защищает цвета «быков» с января 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 23 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и шесть голевых передач.