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Ориги может вернуться в АПЛ – назван клуб

12 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать

Форвард Дивок Ориги не лучшим образом проявляет себя в «Милане». В 27 матчах нынешнего сезона 27-летний бельгиец записал на свой счёт только два гола. На днях фанаты «россонери» даже освистали Ориги, будучи недовольными его игрой.

Как сообщает TodoFichajes, Ориги находится в сфере интересов «Астон Виллы». Бирмингемский клуб как раз ищет нападающего на летнее трансферное окно.

Напомним, что Дивок Ориги в своё время уже выступал в Англии за «Ливерпуль». В 175 играх за этот клуб нападающий забил 41 гол.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ориги в 8 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Дивок Ориги Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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