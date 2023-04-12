Ориги может вернуться в АПЛ – назван клуб

Форвард Дивок Ориги не лучшим образом проявляет себя в «Милане». В 27 матчах нынешнего сезона 27-летний бельгиец записал на свой счёт только два гола. На днях фанаты «россонери» даже освистали Ориги, будучи недовольными его игрой.

Как сообщает TodoFichajes, Ориги находится в сфере интересов «Астон Виллы». Бирмингемский клуб как раз ищет нападающего на летнее трансферное окно.

Напомним, что Дивок Ориги в своё время уже выступал в Англии за «Ливерпуль». В 175 играх за этот клуб нападающий забил 41 гол.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ориги в 8 миллионов евро.