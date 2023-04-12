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Отказ «Ливерпуля» от Беллингема воодушевил «Манчестер Сити» слухи

12 Апреля 2023 • 21:07 Комментировать

Поговаривают, что «Ливерпуль» решил отказаться от борьбы за Джуда Беллингема на трансферном рынке летом. Как сообщает ESPN, такое решение «красных» воодушевило «Манчестер Сити» - в клубе царит уверенность в подписании 19-летнего полузащитника.

Некоторые источники утверждают, что фаворитом в гонке за Беллингемом является мадридский «Реал». Впрочем, «Манчестер Сити» настроен серьёзно.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Джуда Беллингема в 120 миллионов евро. Именно из-за высокой стоимости «Ливерпуль» не будет бороться за полузащитника ближайшим летом, сообщают СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
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