Мы уже сообщали, что «Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием бразильской звезды «Фулхэма» Жоау Палиньи.
По информации Football Insider, в структуре «красных» выявились тесные связи с агентом игрока Хорхе Мендесом. А это делает возможный переезд Палиньи на «Энфилд Роуд» более реальным. Уточняется, что «Ливерпуль» уже несколько раз отправлял своих скаутов, чтобы следить за игроком «дачников».Палинья стал игроком «Фулхэма» прошлым летом, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за 20 млн евро. Его контракт с лондонцами рассчитан до середины 2027 года.
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