Мы уже сообщали, что «Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием бразильской звезды «Фулхэма» Жоау Палиньи.

По информации Football Insider, в структуре «красных» выявились тесные связи с агентом игрока Хорхе Мендесом. А это делает возможный переезд Палиньи на «Энфилд Роуд» более реальным. Уточняется, что «Ливерпуль» уже несколько раз отправлял своих скаутов, чтобы следить за игроком «дачников».