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«Ньюкасл» надеется подписать Маунта слухи

12 Апреля 2023 • 20:31 Комментировать

Мэйсон Маунт наверняка покинет «Челси» ближайшим летом. В прессе появлялась информация о том, что 24-летний футболист не договорился с клубом о новом контракте. Поскольку действующий договор истекает летом 2024 года, «пенсионерам» будет разумно продать воспитанника по завершению нынешнего сезона.

Как сообщает TodoFichajes, подписать Маунта надеется «Ньюкасл». Главный тренер команды Эдди Хау очень хочет видеть этого футболиста в своих рядах.

24-летний Мэйсон Маунт оценивается экспертами портала transfermarkt в 65 миллионов евро. Слухи активно связывают футболиста с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Мэйсон Маунт трансферы футбола - лето 2023
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