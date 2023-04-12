Уоткинс и «Астон Вилла» продвинулись в переговорах о контракте

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс близок к тому, чтобы подписать с бирмингемской командой новое трудовое соглашение. Информацией об этом делится Football Insider, поясняя, что переговоры продвигаются успешно и обе стороны ими довольны.

Предварительно, по новому соглашению англичанин будет зарабатывать в «Вилле» 100 тыс. фунтов стерлингов в неделю. На данный момент он получает 75 тыс. Текущий контракт Уоткинса с бирмингемцами рассчитан до середины 2025 года.

Напомним, что Уоткинс является одним из главных бомбардиров «вилланов» в этом сезоне. У него 12 голов и пять ассистов в 29 матчах за клуб. В следующем сезоне «Астон Вилла» имеет неплохие шансы выступить в еврокубках – руководит командой опытный испанский тренер Унаи Эмери, бравший не один европейский трофей в тренерской карьере.

Уоткинс: «Я много работал над собой»