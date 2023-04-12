Джо Коул: «Думаю, Холанн забьёт 1000 голов»

Известный в прошлом английский футболист Джо Коул считает, что нападающий Эрлинг Холанн и дальше будет демонстрировать высокую результативность.

«Я думаю, что Эрлинг Холанн забьёт 1000 голов в своей карьере», - высказался Коул в студии BT Sport.

С лета 2022 гола Холанн выступает за «Манчестер Сити». С тех пор норвежский нападающий записал на свой счёт 45 голов в 39 матчах. Также на счету Эрлинга шесть результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Эрлинга Холанна в 170 миллионов евро.