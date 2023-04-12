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«Лидс» установил ценник на Мелье

12 Апреля 2023 • 18:31 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
15.04 17:00

Английский «Лидс» в преддверии летнего трансферного окна установил ценник на своего молодого голкипера Илана Мелье. По информации Football Insider, «павлины» готовы расстаться с перспективным голкипером за 40 млн евро.

Напомним, сейчас «Лидс» ведёт борьбу за выживание в АПЛ и идёт на 16-м месте с 29 баллами. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два балла. И в случае понижения клуба в классе молодой голкипер, скорее всего, покинет команду из Йоркшира.

В текущем сезоне на счету 23-летнего Мелье 34 матча за «Лидс» во всех турнирах, в которых он пропустил 60 голов. На ноль вратарь отстоял лишь пять раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Илан Мелье
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ЛИДС ЛИВЕРПУЛЬ
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