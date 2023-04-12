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«Ньюкасл» готов сделать предложение топ-форварду из Серии А

12 Апреля 2023 • 15:57 Комментировать

По завершению нынешнего сезона форвард Душан Влахович может сменить клубную прописку. По данным Fichajes, предложение 23-летнему сербскому футболисту готов сделать «Ньюкасл», чьи финансовые возможности выросли после смены владельцев.

Отметим, что слухи связывают Влаховича и с другими клубами, в частности с «Реалом» и «Баварией».

В сезоне 2022/2023 Душан Влахович принял участие в 31 матче «Ювентуса» в различных соревнованиях. На счету 23-летнего серба 11 голов и 4 голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Влаховича в 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ювентус Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
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