«Ньюкасл» готов сделать предложение топ-форварду из Серии А

По завершению нынешнего сезона форвард Душан Влахович может сменить клубную прописку. По данным Fichajes, предложение 23-летнему сербскому футболисту готов сделать «Ньюкасл», чьи финансовые возможности выросли после смены владельцев.

Отметим, что слухи связывают Влаховича и с другими клубами, в частности с «Реалом» и «Баварией».

В сезоне 2022/2023 Душан Влахович принял участие в 31 матче «Ювентуса» в различных соревнованиях. На счету 23-летнего серба 11 голов и 4 голевых паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Влаховича в 75 миллионов евро.