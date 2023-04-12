Тен Хаг отметил влияние Марсьяля на игру «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил уровень нападающего команды Антони Марсьяля.

«Статистика говорит о том, что когда Марсьяль на поле, нам нужно меньше времени для гола. Я вижу, что с ним мы показываем лучший футбол и лучшие результаты. Я просто смотрю на статистику и вижу, какой вклад он вносит в команду», - сказал тен Хаг журналистам в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в четверг, 13 апреля, – против «Севильи» в первом четвертьфинале Лиги Европы. Марсьяль наверняка выйдет на поле с первых минут, ведь Маркус Рэшфорд не сыграет из-за травмы.