Названа главная трансферная цель «Ливерпуля» после отказа от Беллингема

Похоже, «Ливерпуль» не будет вести борьбу за подписание Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» на летнем трансферном рынке. О таком решении «красных», согласованном с главным тренером команды Юргеном Клоппом, рассказывают сразу несколько источников.

По данным Football Insider, после отказа от Беллингема главной целью «Ливерпуля» на трансферном рынке стал Мэйсон Маунт. 24-летний полузащитник «Челси» до сих пор не продлил контракт (действующий рассчитан до средины 2024 года), то есть летом его можно будет подписать по приемлемой цене.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Маунта в 65 миллионов евро.