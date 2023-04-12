Энцо Фернандес дал совет «Челси» по выбору тренера

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес дал клубу совет по выбору постоянного главного тренера. Как сообщает UOL, аргентинский футболист посоветовал «пенсионерам» сделать выбор в пользу Марсело Гальярдо, под руководством которого он раньше выступал в клубе «Ривер Плейт».

47-летний Гальярдо тренировал «Ривер Плейт» в 2014-2022 годах. В настоящий момент аргентинский специалист находится без клубной прописки.

Напомним, что после отставки Грэма Поттера временным главным тренером «Челси» стал Фрэнк Лэмпард. Он будет работать с командой до конца нынешнего сезона.

В среду «Челси» проведёт матч Лиги чемпионов против «Реала». Не пропустите текстовую трансляцию.