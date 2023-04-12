Форвард Ансу Фати может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Талантливый 20-летний футболист сейчас получает не так много игрового времени, чем недавно возмутился его отец.

По данным Fichajes, летом Фати может оказаться в «Тоттенхэме». Лондонский клуб намерен побороться за трансфер молодого нападающего с «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2022/2023 Ансу Фати поучаствовал в 41 официальном матче «Барселоны». На счету футболиста семь голов и три голевых паса на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Фати в 35 миллионов евро.