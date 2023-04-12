Стал известен стартовый состав «Реала» на первый четвертьфинал Лиги чемпионов с «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти определился со стартовым составом на матч против лондонского «Челси» в рамках первого четвертьфинала Лиги чемпионов. Инсайдами по поводу основного состава мадридской команды поделился журналист Мигель Анхель Диас.

Ворота команды будет защищать Тибо Куртуа. Слева в обороне сыграет Эдуардо Камавинга, в центре – Давид Алаба и Эдер Милитао, а на правом фланге – Дани Карвахаль. В тройке полузащитников будут действовать Лука Модрич, Тони Кроос и Федерико Вальверде. В атаке «сливочных» будет располагаться тройка с Винисиусом Жуниором, Каримом Бензема и Родриго.

Центральный защитник Антонио Рюдигер, перешедший в «Реал» из «Челси» прошлым летом, начнёт матч против бывшей команды на скамейке запасных.