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Раскрыта трансферная цель «Реала» - клуб предложит 60 млн евро

12 Апреля 2023 • 13:57 Комментировать (1)

«Реал» строит трансферные планы на лето. Как сообщает Fichajes, мадридцы хотят повысить уровень крайних защитников, считая, что Ферлан Менди и Дани Карвахаль давно не соответствуют определённым требованиям.

По данным источника, «Реал» нацелился на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. «Сливочные» предложит за игрока 60 миллионов евро.

Как известно, 28-летний Канселу в настоящий момент на правах аренды выступает за «Баварию».  Поговаривают, что немецкий гранд не планирует выкупать португальского футболиста по завершению сезона.

В среду «Реал» проведёт матч Лиги чемпионов против «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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gcvh
12 Апреля 2023 в 14:11
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