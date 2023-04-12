Раскрыта трансферная цель «Реала» - клуб предложит 60 млн евро

«Реал» строит трансферные планы на лето. Как сообщает Fichajes, мадридцы хотят повысить уровень крайних защитников, считая, что Ферлан Менди и Дани Карвахаль давно не соответствуют определённым требованиям.

По данным источника, «Реал» нацелился на защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. «Сливочные» предложит за игрока 60 миллионов евро.

Как известно, 28-летний Канселу в настоящий момент на правах аренды выступает за «Баварию». Поговаривают, что немецкий гранд не планирует выкупать португальского футболиста по завершению сезона.

В среду «Реал» проведёт матч Лиги чемпионов против «Челси». Не пропустите текстовую трансляцию.