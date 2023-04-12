Гави выбрал между «Барселоной» и «Челси»

Появились новые сведения относительно будущего полузащитника каталонской «Барселоны» Гави. Как стало известно журналистам Sport.es, 18-летний футболист не собирается переходить в лондонский «Челси». Хавбек хочет продолжить свои выступления за «сине-гранатовых».

Напомним, что Гави сейчас получает зарплату по новому трудовому договору с «Барселоной», хотя этот контракт до сих пор не был официально зарегистрирован. Каталонцы работают над тем, чтобы побыстрее решить вопрос.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 27 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч и три результативные передачи.