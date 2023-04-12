Артур хочет вернуться в Бразилию

Полузащитник «Ливерпуля» Артур Мело устал играть в Европе. По информации от Sport, хавбек хочет вернуться на родину в Бразилию по окончанию нынешнего сезона.

Напомним, за «Ливерпуль» футболист в этой кампании выступает на правах аренды. Артур до сих пор принадлежит туринскому «Ювентусу», в планы которого полузащитник совсем не входит. В этом сезоне Мело получил серьёзную травму, из-за чего толком не смог проявить себя в «Ливерпуле», куда изначально брался в качестве игрока ротации.

Артур ранее выступал за каталонскую «Барселону», пока «сине-гранатовые» не отпустили полузащитника в «Ювентус» в рамках обмена на Миралема Пьянича. Бразилец не провёл ни одного матча в этом розыгрыше АПЛ.