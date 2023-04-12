Джеррард: «После ухода из «Астон Виллы» получал предложения как от клубов, так и от сборных»

Бывший тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард признался, что отказался от нескольких вариантов для новой работы. Напомним, в этом сезоне англичанин был уволен из «Астон Виллы» за неудовлетворительные результаты. На место Джеррарда пришёл Унаи Эмери, который в данный момент идёт с командой на шестом месте в Английской премьер-лиге.

«После ухода из «Астон Виллы» получал предложения как от клубов, так и от сборных. Я даже получал предложения от команд за пределами Европы. Несмотря на это, ни один из этих вариантов не был подходящим для меня. Сейчас я наслаждаюсь, проводя время со своей семьёй», – цитирует Джеррарда AVFC.