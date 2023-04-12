Клопп приложил руку к отказу «Ливерпуля» от Беллингема

Согласно последним данным, «Ливерпуль» на летнем трансферном рынке не будет бороться за талантливого полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщает немецкий Sky, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп на 100% участвовал в принятии решения не покупать Беллингема. Немецкий специалист обсуждал это с владельцами.

В шорт-листе «Ливерпуля» находятся другие игроки средней линии, в том числе Деклан Райс, Мойсес Кайседо и Николо Барелла.

Как известно, летом в «Ливерпуле» намечается достаточно серьёзная перестройка состава. Команда Клоппа проводит неудачный сезон – в АПЛ она сейчас занимает лишь восьмое место.