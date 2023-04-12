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Клопп приложил руку к отказу «Ливерпуля» от Беллингема

12 Апреля 2023 • 12:24 Комментировать

Согласно последним данным, «Ливерпуль» на летнем трансферном рынке не будет бороться за талантливого полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообщает немецкий Sky, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп на 100% участвовал в принятии решения не покупать Беллингема. Немецкий специалист обсуждал это с владельцами.

В шорт-листе «Ливерпуля» находятся другие игроки средней линии, в том числе Деклан Райс, Мойсес Кайседо и Николо Барелла.

Как известно, летом в «Ливерпуле» намечается достаточно серьёзная перестройка состава. Команда Клоппа проводит неудачный сезон – в АПЛ она сейчас занимает лишь восьмое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Юрген Клопп Джуд Беллингем
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