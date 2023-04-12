«Арсенал» повесил ценник на Балогуна

Лондонский «Арсенал» готовится к продаже 21-летнего нападающего Фоларина Балогуна ныне выступающего у себя на родине за «Реймс». Согласно информации Sky Sport, в услугах форварда заинтересован немецкий «РБ Лейпциг».

«Канониры» готовы расстаться с нападающим, если за него заплатят не менее 40 миллионов евро. Конкурентами «быков» в споре за игрока являются три клуба - «Монако», «Интер» и «Милан».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Балогун принял участие в 29 поединках, записав на свой счет 18 забитых мячей (пять – с пенальти) и две результативные передачи.