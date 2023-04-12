«Тоттенхэм» нашёл замену Льорису

Лондонский «Тоттенхэм» подыскивает нового вратаря, который в будущем заменит в рамке ворот опытного француза Уго Льориса, которому в этом году исполнится 37 лет.

По информации Football365, в сфере интересов английского топ-клуба находится голкипер Алекс Мерет, правами на которого владеет «Наполи». Неаполитанцы готовы к переговорам, если предложение будет стартовать от 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А 26-летний Мерет провел 28 поединков, в которых пропустил 21 гол. Алекс выступает за «Наполи» с лета 2019 года, его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2024 года.