Спаллетти рассказал, что думает о Гвардиоле

Рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Я многому научился у этого специалиста. Его можно сравнивать с величайшими тренерами в истории футбола. Кроме него, я еще слежу за работой Юргена Клоппа и Роберто де Дзерби.

Надеюсь, у меня получится пересечься с Пепом за чашкой кофе. Мы бы обсудили много всего и весело провели время», - цитирует итальянского тренера Football Italia.

Напомним, что «Манчестер Сити» накануне победил мюнхенскую «Баварию» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. «Горожане» выиграли на своем поле со счетом 3:0.