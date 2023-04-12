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«Эвертон» нацелился на защитника «Ювентуса»

12 Апреля 2023 • 02:47 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
15.04 17:00

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти может продолжить карьеру в Англии.

24-летний футболист редко попадает в стартовый состав команды Массимилиано Аллегри, что ставит под сомнение его будущее в клубе. По информации Maxstatman, видеть итальянца в своих рядах хочет английский «Эвертон». Сообщается, что «ириски» готовы предложить за центрбека порядка 10 млн евро, в то время как туринский клуб требует значительно больше – около 30 млн евро.

Федерико Гатти принял участие в 15 матчах «Ювентуса» в текущем сезоне во всех соревнованиях. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Эвертон Федерико Гатти трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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