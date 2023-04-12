Полузащитник «Ливерпуля» Эллиот: «Я был близок к переходу в «Реал»

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт рассказал о несостоявшемся переходе в мадридский «Реал».

Англичанин пополнил ряды мерсисайдцев летом 2019 года, перебравшись из «Фулхэма». Как признался сам 20-летний футболист, в его подписании был заинтересован «королевский клуб»: «Я был близок к переходу в «Реал», но я фанат «Ливерпуля». Узнав об интересе своего любимого клуба, я сразу всё для себя решил», – цитирует издание Diario AS хавбека.

Харви Эллиотт провёл 41 матч за команду Юргена Клоппа в текущем сезоне, записав себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи.