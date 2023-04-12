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«Ливерпуль» определился с альтернативами Беллингему

12 Апреля 2023 • 00:01 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия Д
15.04 16:30

«Ливерпуль» сосредоточится на подписании других игроков из-за завышенного ценника Джуда Беллингема.

19-летний полузащитник оценён дортмундской «Боруссией» более чем в 135 млн евро, что, как уже сообщалось ранее, отпугнуло руководство мерсисайдцев. «Ливерпуль» намерен сосредоточиться на других хавбеках, и одной из главных целей клуба считается Мэйсон Маунт («Челси»), докладывает журналист Нил Джонс. В списке интересов «красных» также фигурируют Николо Барелла («Интер»), Райан Гравенберх («Бавария»), Тён Копмейнерс («Аталанта») и Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»). При этом интерес Матеусу Нунесу из «Вулверхэмптона», как отмечается, остыл.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Николо Барелла Мэйсон Маунт Райан Гравенберх Тён Копмейнерс Лука Сучич Матеус Нунес трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
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