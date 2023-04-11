Названа причина возможного отказа «Ливерпуля» от Беллингема

Трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в «Ливерпуль» может сорваться.

Как сообщалось недавно, «Ливерпуль» уже предложил порядка 95 млн евро за 19-летнего англичанина. Согласно сведениям журналиста Пола Джойса, в «Боруссии» совершенно не впечатлены предложенной суммой – руководство дортмундцев оценивает хавбека более чем в 135 млн евро. В связи с этим «Ливерпуль», судя по всему, намерен отказаться от сделки, так как не готов тратить весь трансферный бюджет на одного игрока.

В подписании Джуда Беллингема также заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».