Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названа причина возможного отказа «Ливерпуля» от Беллингема

11 Апреля 2023 • 23:32 Комментировать
Штутгарт
...
Боруссия Д
15.04 16:30

Трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в «Ливерпуль» может сорваться.

Как сообщалось недавно, «Ливерпуль» уже предложил порядка 95 млн евро за 19-летнего англичанина. Согласно сведениям журналиста Пола Джойса, в «Боруссии» совершенно не впечатлены предложенной суммой – руководство дортмундцев оценивает хавбека более чем в 135 млн евро. В связи с этим «Ливерпуль», судя по всему, намерен отказаться от сделки, так как не готов тратить весь трансферный бюджет на одного игрока.

В подписании Джуда Беллингема также заинтересованы мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТГАРТ БОРУССИЯ Д
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Апреля
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» определился с альтернативами Беллингему
11 Апреля
23:41 · Англия. Премьер-лига
В «Арсенале» боятся усугубить травму Салиба
23:32 · Англия. Премьер-лига
Названа причина возможного отказа «Ливерпуля» от Беллингема
22:58 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» может заменить Нкунку форвардом «Арсенала»
22:23 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Я ещё не вышел на свой самый высокий уровень в «Челси»
21:46 · Англия. Премьер-лига
У Лукаку нет желания возвращаться в «Челси» 1
21:37 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» работает над новым контрактом для Невеша слухи
21:30 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили выбирает из четырёх клубов АПЛ
20:49 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» не будут торопиться с выбором постоянного тренера
19:31 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл высказался после продления контракта с «Челси»
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о продлении контракта с Чилуэллом 1
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов подписать Барнса в случае вылета «Лестера» из АПЛ
18:59 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Сити» критикуют АПЛ за перенос матча «Арсенал» - «Челси»
18:55 · Англия. Премьер-лига
Матч «Арсенал» - «Челси» перенесён
18:53 · Англия. Премьер-лига
В «Вест Хэме» недовольны Скамаккой, клуб рассчитывает продать форварда слухи
Все новости
Рекомендуем