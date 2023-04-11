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«РБ Лейпциг» может заменить Нкунку форвардом «Арсенала»

11 Апреля 2023 • 22:58 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Аугсбург
15.04 16:30

«РБ Лейпциг» стал ещё одним претендентом на форварда «канониров» Фоларина Балогуна, который проводит отличный сезон за французский «Реймс». Напомним, на счету нападающего в текущем сезоне уже 19 голов за свой клуб во всех турнирах, которые он оформил в 31 игре.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «РБ Лейпциг» уже включил форварда в список трансферных целей и рассчитывает заменить им Кристофеа Нкунку, который может грядущим летом перебраться в лондонский «Челси».

Ранее в «Арсенале», которому принадлежат права на 21-летнего футболиста, заявили, что не могут гарантировать форварду место в основном составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон РБ Лейпциг Фоларин Балогун
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