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У Лукаку нет желания возвращаться в «Интер»

11 Апреля 2023 • 21:46 Комментировать

Ромелу Лукаку проводит смазанный сезон в «Интере», чему поспособствовали травмы. Тем не менее, бельгийский нападающий не имеет желания возвращаться в «Челси». Об этом рассказывает TodoFichajes.

По данным источника, Лукаку чувствует себя счастливым в «Интере» и хотел бы продолжить играть за клуб. При этом у «нерадзурри» нет права выкупа форварда. Таким образом, миланскому клубу нужно будет снова договариваться с «Челси» при желании сохранить Ромелу.

В мае Ромелу Лукаку отпразднует свой 30-й день рождения. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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