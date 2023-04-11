Мамардашвили выбирает из четырёх клубов АПЛ

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили стал ещё ближе к переезду в Англию. Как сообщает 90min, на данный момент агенты грузинского игрока ведут переговоры сразу с четырьмя командами – это лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и аутсайдер лиги – «Лестер».

По информации источника, наибольший интерес к грузину проявляют именно «лисы».

Мамардашвили – уроженец Тбилиси, он выступает в испанской «Валенсии» на постоянной основе с 2022 года, перейдя из тбилисского «Динамо».

В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 32 матча за «летучих мышей» во всех турнирах, в которых он пропустил 38 мячей. Семь игр голкипер отстоял на ноль.