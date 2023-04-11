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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мамардашвили выбирает из четырёх клубов АПЛ

11 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать
Валенсия
...
Севилья
16.04 22:00

Голкипер «Валенсии» Георгий Мамардашвили стал ещё ближе к переезду в Англию. Как сообщает 90min, на данный момент агенты грузинского игрока ведут переговоры сразу с четырьмя командами – это лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и аутсайдер лиги – «Лестер».

По информации источника, наибольший интерес к грузину проявляют именно «лисы».

Мамардашвили – уроженец Тбилиси, он выступает в испанской «Валенсии» на постоянной основе с 2022 года, перейдя из тбилисского «Динамо».

В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 32 матча за «летучих мышей» во всех турнирах, в которых он пропустил 38 мячей. Семь игр голкипер отстоял на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Лестер Манчестер Юнайтед Георгий Мамардашвили
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ВАЛЕНСИЯ СЕВИЛЬЯ
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