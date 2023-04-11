Чилуэлл высказался после продления контракта с «Челси»

Во вторник было объявлено о продлении контракта Бена Чилуэлла с «Челси». Новое соглашение связывает лондонский клуб с 26-летним защитником до средины 2027 года. Чилуэлл дал комментарий после подписания контракта.

«Я чувствую себя очень хорошо в «Челси», и мне очень нравится проводить здесь время на поле. Поэтому я очень рад, что клуб хочет, чтобы я был частью проекта в долгосрочной перспективе. Рад подписать новый контракт.

Мы усердно работаем для достижения успеха. Сделаю всё возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах фанатов, которые заставили меня чувствовать себя таким желанным», - сказал Чилуэлл пресс-службе клуба.