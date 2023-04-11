«Челси» объявил о продлении контракта с Чилуэллом

«Челси» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Беном Чилуэллом. Во вторник 26-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, рассчитанным до конца сезона 2026/2027.

В «Челси» Чилуэлл оказался в конце лета 2020 года после перехода из «Лестера». С тех пор футболист провёл за «пенсионеров» 80 официальных матчей. В них Бен записал на свой счёт девять голов и 12 голевых передач на партнёров.

В настоящий момент «Челси» готовится к гостевому матчу Лиги чемпионов против «Реала». Команды сыграют в среду, 12 апреля.