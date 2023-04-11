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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» готова расстаться с Динем слухи

11 Апреля 2023 • 18:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Ньюкасл
15.04 14:30

Бирмингемская «Астон Вилла» готова грядущим летом расстаться с левым защитником Люкой Динем, но только в том случае, если к английскому клубу обратятся с хорошим предложением. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

Напомним, что своё место в основном составе «вилланов» француз потерял. Всему «виной» - приезд в Бирмингем защитника Алекса Морено по указанию главного тренера Унаи Эмери. Также сам игрок, если верить изданию, не совсем рад своей роли дублёра Морено.

Всего на счету французского защитника в текущем сезоне 25 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми голами. Контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Люка Динь Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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АСТОН ВИЛЛА НЬЮКАСЛ
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