Бирмингемская «Астон Вилла» готова грядущим летом расстаться с левым защитником Люкой Динем, но только в том случае, если к английскому клубу обратятся с хорошим предложением. Об этом сообщает Football Insider со ссылкой на свои источники.

Напомним, что своё место в основном составе «вилланов» француз потерял. Всему «виной» - приезд в Бирмингем защитника Алекса Морено по указанию главного тренера Унаи Эмери. Также сам игрок, если верить изданию, не совсем рад своей роли дублёра Морено.

Всего на счету французского защитника в текущем сезоне 25 матчей за «Астон Виллу» во всех турнирах, в которых он отметился двумя забитыми голами. Контракт игрока с клубом рассчитан до середины 2026 года.