АПЛ объявила о предсезонном турнире в США – известны участники и расписание матчей

Английская премьер-лига официально объявила о проведении предсезонного турнира в США. В нём примут участие шесть клубов – «Астон Вилла», «Брентфорд», «Брайтон», «Челси», «Фулхэм» и «Ньюкасл». Матчи пройдут в конце июля в Атланте, Харрисоне, Орландо, Филадельфии и Лэндовере.
Расписание турнира представлено ниже:
22 июля
«Челси» - «Брайтон»
23 июля
«Фулхэм» - «Брентфорд»
«Ньюкасл» - «Астон Вилла»
26 июля
«Брентфорд» - «Брайтон»
«Фулхэм» - «Астон Вилла»
«Челси» - «Ньюкасл»
28 июля
«Брайтон» - «Ньюкасл»
30 июля
«Астон Вилла» - «Брентфорд»
«Челси» - «Фулхэм»
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