Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем является главной целью «Ливерпуля» на трансферное лето. Как сообщает CaughtOffside, английский гранд уже направил в Дортмунд предложение по Беллингему в размере 84 миллионов фунтов (около 95 миллионов евро).

Отмечается, что «Боруссия» пока что не ответила на предложение «Ливерпуля». Дортмундский клуб ждёт предложений и от других клубов – видеть Беллингема в своих рядах, судя по данным прессы, также хотят «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

19-летний Джуд Беллингем оценивается экспертами портала transfermarkt в 120 миллионов евро.