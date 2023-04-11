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«Ливерпуль» сделал предложение по Беллингему – раскрыта сумма слухи

11 Апреля 2023 • 17:22 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем является главной целью «Ливерпуля» на трансферное лето. Как сообщает CaughtOffside, английский гранд уже направил в Дортмунд предложение по Беллингему в размере 84 миллионов фунтов (около 95 миллионов евро).

Отмечается, что «Боруссия» пока что не ответила на предложение «Ливерпуля». Дортмундский клуб ждёт предложений и от других клубов – видеть Беллингема в своих рядах, судя по данным прессы, также хотят «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».  

19-летний Джуд Беллингем оценивается экспертами портала transfermarkt в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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