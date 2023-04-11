В Англии предлагают запретить футболистам подходить к судьям

На днях в Английской премьер-лиге произошёл вопиющий инцидент. Боковой арбитр Константин Хацидакис локтем ударил защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона по лицу. Хацидакис был отстранён от работы на время разбирательства.

Британская организация Ref Support, которая занимается поддержкой арбитров, предложила запретить футболистам подходить к судьям во время матчей. Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

Идея заключается в том, чтобы футболист не мог подойти к судье ближе, чем на два метра. Исключением может стать ситуация, когда арбитр сам пригласил футболиста для разговора.