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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В Англии предлагают запретить футболистам подходить к судьям

11 Апреля 2023 • 15:59 Комментировать (1)

На днях в Английской премьер-лиге произошёл вопиющий инцидент. Боковой арбитр Константин Хацидакис локтем ударил защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона по лицу. Хацидакис был отстранён от работы на время разбирательства.

Британская организация Ref Support, которая занимается поддержкой арбитров, предложила запретить футболистам подходить к судьям во время матчей. Об этом на своих страницах рассказывает The Times.

Идея заключается в том, чтобы футболист не мог подойти к судье ближе, чем на два метра. Исключением может стать ситуация, когда арбитр сам пригласил футболиста для разговора.

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Апл Эндрю Робертсон Константин Хацидакис
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Комментарии (1)
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Prince of Wales
11 Апреля 2023 в 16:24
Я об этом говорю уже 20 с лишним лет. Общение только с капитанами команд. Задолбали со своим вечным нытьем. И рефери меньше косячить будут, так как больше энергии будут тратить непосредственно на игру, а не на разборки с игроками.
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