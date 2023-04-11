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Большая чистка: Из «Манчестер Юнайтед» могут уйти 13 футболистов

11 Апреля 2023 • 15:25 Комментировать

Летом в «Манчестер Юнайтед» может произойти большая чистка состава. Как сообщает Daily Mail, в рамках перестройки команду могут покинуть 13 футболистов. Кто-то может отправиться в аренду, а кто-то может быть продан.

Среди тех, кто может покинуть «Манчестер Юнайтед», находятся: Эрик Байи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес, Аарон Уан-Биссака, Донни ван де Бек, Антони Марсьяль, Брэндон Уильямс и молодые игроки.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда проведёт 13 апреля – против «Севильи» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алекс Теллес Антони Марсьяль Эрик Байи Гарри Магуайр Донни ван де Бек Аарон Уан-Биссака Брендон Уильямс
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