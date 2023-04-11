Тренер «Палмейраса» посоветовал тен Хагу «заткнуться»

На выходных «Манчестер Юнайтед» проводил матч Премьер-лиги против «Эвертона». Главный бомбардир «красных дьяволов» Маркус Рэшфорд был заменён из-за повреждения. Давая комментарий после игры, рулевой команды Эрик тен Хаг пожаловался на сложный график. Наставник «Палмейраса» Абель Феррейра затронул слова нидерландского специалиста.

«На днях тренер «Манчестер Юнайтед» пожаловался на то, что Рэшфорд получил травму из-за серии игр, которую они провели… Я хотел бы задать вопрос или сказать: «В следующие два месяца у меня будет по девять матчей, так что заткнись, потому что ты не понимаешь, что говоришь», - слова Феррейры приводит портал Goal.