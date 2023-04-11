ФИФА обязала «Лидс» выплатить Огюстену 28 млн евро – он отыграл за клуб 48 минут

ФИФА частично удовлетворила требование форварда Жана-Кевина Огюстена. «Лидс» обязан выплатить футболисту 24,5 миллиона фунтов (почти 28 миллионов евро), будучи признанным виновным в нарушении контракта, пишет Goal со ссылкой на The Athletic.

В 2020 году «Лидс» был обязан выкупить Огюстена у «РБ Лейпцига» до 1 июля в случае сохранения прописки в Премьер-лиге. Поскольку сезон затянулся до конца июля из-за пандемии, возникла спорная ситуация. Клубы в конечном итоге подписали мировое соглашение в 2022 году, и «РБ Лейпциг» получил от «Лидса» деньги за трансфер, которого по сути не было: Огюстен в 2020 году оказался у «разбитого корыта» - оба клуба отказывались от прав на игрока. Как следствие, осенью 2020-го форвард подписал контракт с «Нантом» как свободный агент. Теперь футболист может получить деньги от «Лидса», с которым он должен был заключить контракт. Правда, английский клуб подаёт апелляцию, то есть история ещё не завершилась.

Интересно, что за «Лидс» Огюстен отыграл всего 48 минут в трёх матчах.