«Арсенал» нашёл топ-усиление в Серии А с ценником 60 млн евро

Лондонский «Арсенал» по-прежнему нацелен на полузащитника сборной Сербии Сергея Милинковича-Савича, выступающего в чемпионате Италии за римский «Лацио». Об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Итальянский клуб может рассмотреть вариант продажи хавбека, если он не подпишет новое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом следующего года.

Милинкович-Савич выступает за римскую команду с августа 2015 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Сергей провел 27 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.