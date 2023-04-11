Лондонский клуб хочет купить нападающего «Барселоны»

Форвард каталонской «Барселоны» Ферран Торрес может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Согласно информации журналистов Fichajes, испанский нападающий находится в сфере интересов лондонского «Тоттенхэма».

«Сине-гранатовые» не скрывают своего желания расстаться с Ферраном, а английская сторона готова этим воспользоваться.

Торрес связан контрактом с «Барселоной» до середины 2027 года. Трансферный ценник футболиста составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Ферран провел 25 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной голевой передачей.