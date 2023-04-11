Роббен назвал лучшего тренера в своей карьере

Экс-футболист мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен высказал свое мнение о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле. Нидерландец играл под руководством испанского специалиста в Германии.

«Гвардиола очень хорошо умеет настраивать свою команду. Уважаю его работу. Без разницы, кого он тренирует, вы сразу узнаете его почерк. Три года вместе с ним были для меня особенными. В моей карьере было много отличных тренеров, однако с футбольной точки зрения Пеп был лучшим из них», - передает слова Арьена Bayern & Germany.

Напомним, что за время работы в «Баварии» Гвардиола выиграл семь трофеев, трижды став чемпионом Бундеслиги.