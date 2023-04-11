Гвардиола рассказал, зачем Холанн перешёл в «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лидере атакующей линии команды Эрлинге Холанне.

«Эрлинг – очень важный футболист для «Манчестер Сити». Холанн перешел в наш клуб для того, чтобы помочь команде выиграть Лигу чемпионов. Но также он очень помогает команде в Премьер-лиге и других турнирах.

Очень важно иметь игрока, способного забить с любой позиции. Хотя мы и до этого много забивали, проблем с этим не было», - передает слова испанского специалиста Manchester Evening News.

В текущем сезоне АПЛ Холанн провел 27 матчей, в которых отметился 30 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.