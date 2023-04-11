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Шмейхель объяснил неудачную игру Мудрика за «Челси»

11 Апреля 2023 • 09:08 Комментировать

Легендарный датский вратарь Петер Шмейхель, поигравший за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением об игре полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика.

«Он не забил еще ни одного гола, хотя на его трансфер потрачены огромные деньги. Мудрик мне казался отличным футболистом. Я видел его несколько игр за «Шахтёр», он провел их на потрясающем уровне.

В «Челси» Михаил играет в другом стиле. На него давит ценник, с которым он пришел. Его будто украли у «Арсенала» в последнюю минуту. Из-за этого вокруг него много обсуждений», - передает слова Петера HITC Sport.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги Мудрик провел девять матчей, в которых отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель Михаил Мудрик
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