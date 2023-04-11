Магуайр оценил защитную линию «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался об оборонительной линии «красных дьяволов».

«У «Манчестер Юнайтед» отличные защитники. У нас в команде четыре топ-центральных защитника мирового футбола, которые играют на высочайшем уровне. Это я, Лисандро Мартинес, Рафаэль Варан и Виктор Линделоф. Отлично, что нас четверо, мы будем конкурировать и подталкивать друг друга», - передает слова футболиста The Athletic.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Магуайр провел 12 поединков, в которых получил три желтые карточки.

После 29 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 56 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.