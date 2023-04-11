Каррагер раскритиковал Зинченко

Бывший футболист сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер подверг критике защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко за ошибку, которую тот допустил в недавнем поединке против мерсисайдцев.

«Я никак не могу забыть эпизод с Зинченко. На кону чемпионство, нужно действовать более агрессивно. Александру нужно проявлять настойчивость. То, как он сыграл, так не должно быть. Показалось, что Зинченко находится на тренировке. Все это выглядело слишком просто», - передает слова Каррагера Football.London.

Напомним, что встреча состоялась на «Энфилде» и завершилась со счетом 2:2.