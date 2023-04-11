«Манчестер Сити» наложил запрет на продажу игроков в «Арсенал»

«Манчестер Сити» принял решение о том, что не будет отпускать игроков основной команды в лондонский «Арсенал». Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Напомним, что ранее «горожане» продали «канонирам» защитника Александра Зинченко и нападающего Габриэля Жезуса. Оба футболиста удачно заиграли в лондонском коллективе, который сейчас лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Таким образом, в летнее трансферное окно «Арсенал» точно не сможет усилиться футболистами, которыми владеет «Манчестер Сити».

После 30 проведенных туров подопечные Микеля Артеты занимают первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а команда Хосепа Гвардиолы идет на второй позиции.