Фирмино – о скором уходе из «Ливерпуля»: «Никогда ранее не испытывал подобного»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о предстоящем расставании с клубом.

Бразилец, напомним, не стал продлевать истекающий в июне контракт. Цвета «Ливерпуля» 31-летний футболист защищает с 2015 года.

«Ливерпуль» – великий клуб, и я поучаствовал в этой красивой истории, чем очень горжусь. Я впервые оказываюсь в подобной ситуации – никогда ранее такого не испытывал. Я буду изо всех сил стараться ради блага команды до конца сезона. Хочу, чтобы мы финишировали как можно выше», – рассказал в интервью ESPN Фирмино, ставший автором 109 забитых мячей в 359 матчах за «Ливерпуль» с момента присоединения к «красным».