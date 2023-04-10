Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фирмино – о скором уходе из «Ливерпуля»: «Никогда ранее не испытывал подобного»

10 Апреля 2023 • 22:26 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
15.04 17:00

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино высказался о предстоящем расставании с клубом.

Бразилец, напомним, не стал продлевать истекающий в июне контракт. Цвета «Ливерпуля» 31-летний футболист защищает с 2015 года.

«Ливерпуль» – великий клуб, и я поучаствовал в этой красивой истории, чем очень горжусь. Я впервые оказываюсь в подобной ситуации – никогда ранее такого не испытывал. Я буду изо всех сил стараться ради блага команды до конца сезона. Хочу, чтобы мы финишировали как можно выше», – рассказал в интервью ESPN Фирмино, ставший автором 109 забитых мячей в 359 матчах за «Ливерпуль» с момента присоединения к «красным».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
00:04 · Англия. Премьер-лига
Названа главная проблема Мудрика в «Челси»
10 Апреля
22:38 · Англия. Премьер-лига
Балогун интересен клубам Серии А, Бундеслиги и Лиги 1
22:38 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Лестер» и Дин Смит подпишут соглашение до конца сезона
22:26 · Англия. Премьер-лига
Фирмино – о скором уходе из «Ливерпуля»: «Никогда ранее не испытывал подобного»
21:44 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Фирмино пригодился бы другим топ-клубам АПЛ после ухода из «Ливерпуля»
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» следит за полузащитником «Баварии»
21:11 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо может перебраться в топ-клуб Серии А слухи
20:39 · Англия. Премьер-лига
Три звёздных форварда попали в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»
20:31 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Конте – великий человек, но иногда не контролирует себя»
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» и «Вулверхэмптон» поспорят за футболиста «Барселоны»
20:03 · Англия. Премьер-лига
Оби Микель прокомментировал увольнение Поттера из «Челси»
19:05 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: «Не удивлюсь, если Мойес останется в «Вест Хэме»
18:51 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» следит за защитником «Манчестер Юнайтед» слухи
18:48 · Англия. Премьер-лига
Фелиш может остаться в «Челси» - всё зависит от «Атлетико» слухи
18:42 · Англия. Премьер-лига
Филлипс может сменить Манчестер на Бирмингем слухи
Все новости
Рекомендуем